Se incendió la casa de una influencer salteña y las causas están en investigación

En Barrio San Benito en horas del mediodía del 1 de enero, la casa de la influencer salteña Jael Saracho se incendió, generando preocupación en la familia y la pérdida de bienes.

En los videos que circularon por las redes sociales se puede ver muchos objetos y parte del hogar consumidos por el fuego.

Si bien todavía no se dieron a conocer las causas del siniestro, una de las hipótesis que se maneja es que podría haberse originado por el uso de fuegos artificiales, aunque no fue confirmado oficialmente, informó Que Pasa Salta.

También, desde la familia señalaron a vecinos del lugar, sugiriendo que podría haber sido provocado, mientras que los mismos respondieron negando responsabilidad alguna y que no tenían nada que ver con el hecho.

Por el momento quien habló al respecto fue el hermano de Jael, quien dijo que se les incendió todo y lo más alarmante surgió cuando manifestó: “Casi muere mi hermana”, aunque se desconoce si hacía referencia a la influencer.

El hecho continúa en investigación.