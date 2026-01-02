“Escuchar, acompañar y proteger", la prioridad de la nueva Subsecretaria de Género

El año 2026 se plantea con nuevos desafíos en la provincia, con cambios que llegan al Gobierno provincial con miras a buscar un mayor diálogo y cercanía.

En este caso, la Subsecretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad que vio la asunción de su nueva responsable, Julieta Valencia Donat, que llega al organismo con el compromiso de prevenir y erradicar la violencia por razones de género.

En diálogo con InformateSalta la Subsecretaria hizo hincapié en el gran desafío que tendrá para llevar adelante un organismo que viene golpeado por parte del Gobierno nacional con la quita de recursos a gran parte de la sociedad que conforma la minoría vulnerable: “Tendremos que trabajar sin su acompañamiento y eso significa poner énfasis de parte del Gobierno provincial, así lo quiere el Gobernador y es a lo que me sumo”.

Si bien señaló que Salta es una de las provincias que tiene mayor índice de femicidios, lo cual implica una violencia previa en todo sentido desde económica, física o verbal, erradicar la violencia requiere de un trabajo en conjunto con una mirada más amplia, donde se pondrá foco en capacitaciones, convenios y sobre todo en el acompañamiento de la víctima.

“La víctima se siente atormentada, poco segura, desacompañada, en general, la violencia se calla por una cuestión a veces de que dirán o una cuestión de no me van a acompañar o una cuestión de miedo, de las represalias. Hay muchos frentes abiertos para llevar adelante esta Subsecretaría, que es el desafío” comentó la Subsecretaria.

Uno de los desafíos será escuchar a los trabajadores del área que tienen la experiencia para llevar adelante las políticas necesarias en la materia: “Soy una funcionaria de puertas abiertas, de diálogo, de escucha permanente y me interesa la visión de quienes vienen desarrollando la tarea, ellos saben dónde ajusta el zapato, que hay que cambiar, la impronta que es necesario imponer”.

Consultada por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), indicó que se propondrá buscar articular acciones con el organismo: “Vienen haciendo un trabajo complejo, arduo, trabajar siempre con violencia es una de las situaciones más delicadas de la sociedad, porque justamente vivimos en sociedad, la idea es convivir, convivir los distintos puntos de vista y cuando no conviven se genera violencia”.

“Hay violencia en todo sentido, no solo en sentido de género, hay que hay que mirar el panorama, estudiarlo y ver qué estadísticas vienen llegando y poder trabajar sobre eso”.

“Mi idea es aportar el granito de arena, también aprender de quienes vienen caminando en esto y hacer sentir contenidas a las distintas versiones que hay de lucha para mejorar la situación de las mujeres, las diversidades y géneros” finalizó.