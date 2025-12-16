A 10 años de su creación, el OVCM alerta por el aumento de casos de violencia en Salta

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM) se acerca cumplir los 10 años de existencia, en un periodo donde pusieron énfasis en visibilizar esta problemática y en generar datos certeros sobre la situación en Salta, facilitándole los datos a los distintos Poderes para poder generar políticas públicas eficientes sobre la materia.

Desde informateSalta nos comunicamos con una de sus directoras, María del Pilar González Sastre, quien nos explicó el avance en cuanto a conciencia social y los próximos desafíos para el 2026.

Consultada por los casos de violencia, explicó que al hablarlo se abordan distintos tipos como la violencia familiar y de género, observando desde el organismo desde 2016 una tendencia al crecimiento de casos. En relación al año pasado, hubo una suba del 20%, número que se suele repetir por año.

“Desde 2016 a hoy las denuncias se incrementaron” señaló, advirtiendo que se debe a la violencia existente, una problemática que requiere de una aplicación de políticas públicas concretas y asignación de recursos; y a la visbilización, ya que permite generar mayor conciencia y conocimiento que se puede denunciar y donde hacerlo.

“Hoy existe una conciencia social de que esto se puede denunciar y hay bocas de denuncia que receptan”.

El trabajo de prevención que hacen desde el organismo permite esta visibilización: “El Observatorio es un organismo estadístico, que ejerce de capacitación, investigaciones, hacemos recomendaciones, asesoramiento (…) se busca dar sustento a todo lo que viene después: cómo se asiste a las víctimas, cuáles son los canales de denuncia, el procedimiento que se tiene que seguir”.

Entre las estrategias que destacó, mencionó los flujogramas de intervención en distintas zonas de la ciudad y de la provincia que permiten acelerar los procesos y dar mayor rapidez de respuesta a la población.

El trabajo estadístico posibilita categorizar las violencias y poder abordarlas de acuerdo a la necesidad de cada una: “La violencia doméstica es la que más resuena. Más del 90% de las denuncias son por violencia doméstica”.

En este último tiempo se fueron incorporando y visibilizando otras violencias, como la laboral, política, digital y obstétrica, entre otras: “El 80% de los pedidos de capacitaciones al organismo es por violencia laboral (…) las organizaciones tanto públicas como privadas están demandando la capacitación”.

Los desafíos para el 2026 estarán enfocados en lograr mayores investigaciones y poder contar con los recursos para hacerlo, como este 2025 que se enfocaron en la violencia obstétrica por pedido de uno de los juzgados para atender casos que lo demandaban. Continuar generando datos oficiales y certeros, capacitando, generar conciencia, continuar con los vínculos con los tres poderes y buscar estrategias para llegar a la sociedad.

“Cuando uno tiene medición, tiene realidad en número y puede hacer proyecciones, saber hacia dónde ir” finalizó.