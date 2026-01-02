El incendio de Ruta 26 afectó una veterinaria y varios animales murieron por la explosión

El incendio registrado en la tarde de Año Nuevo sobre la Ruta Provincial 26 todavía genera conmoción entre los vecinos de la zona, pues aunque no hubo víctimas humanas, ahora se confirmó que varios perros murieron atrapados por las llamas que alcanzaron una veterinaria colindante al foco principal.

"Lamentamos la pérdida de los animales; el personal hizo un gran esfuerzo por rescatarlos en un escenario de mucho riesgo", expresó Walter Chávez, jefe de Bomberos Voluntarios, en diálogo con FM Aries respecto al incendio originado en un predio que funcionaba como depósito de gas envasado con más de 200 garrafas.

"El fuego estaba totalmente generalizado y existía un alto riesgo para los equipos por la presencia de las garrafas", detalló Chávez sobre los primeros minutos del operativo el cual, debido a la magnitud del evento, trabajaron dotaciones de San Lorenzo, la Policía y Bomberos Martín Albarracín junto a unidades de ataque rápido.

"Se registraron múltiples explosiones de garrafas que fueron despedidas a gran distancia, lo que nos obligó a asegurar un perímetro amplio", informó el bombero detallanado que, tras más de una hora de combate ininterrumpido, lograron sofocar el fuego que también afectó de forma parcial a un departamento en planta alta.

Pese a la destrucción total de los comercios y que no se registraron víctimas fatales humanas en el operativo, Chávez recalcó en estos animales que murieron mencionando que, aunque los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a cinco caninos y dos felinos tras forzar la entrada del local, el avance del fuego fue letal para otros animales.