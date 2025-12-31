Explosiones y fuego en la Ruta Provincial 26: Bomberos trabajan en el lugar

Un incendio con explosiones de garrafas de gas generó alarma este miércoles 31 de diciembre sobre la Ruta Provincial 26, en inmediaciones del ingreso al barrio Las Tunas, en jurisdicción de Cerrillos, donde equipos de emergencia trabajan para controlar las llamas y asegurar la zona.

El siniestro, que comenzó por la tarde, se originó en un sector donde funciona un lubricentro junto a un comercio de venta de gas envasado, lo que aumentó el riesgo de propagación. Vecinos que pasaban por la zona grabaron instantes en que se escuchaban y veían las explosiones, lo que generó preocupación entre quienes transitaban por la ruta.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas, pero la circulación permanece totalmente cortada mientras bomberos y personal de emergencia continúan con las tareas de enfriamiento, contención y seguridad para evitar que el fuego alcance otros comercios o viviendas cercanas.

Las autoridades recomendaron a conductores y vecinos evitar circular por la zona y respetar las indicaciones de los equipos de seguridad hasta que se normalice la situación, que es monitoreada minuto a minuto.