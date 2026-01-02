Colonia Santa Rosa: Empleadas municipales robaron más de 30 millones adulterando registros

El fiscal penal 3 y de Delitos Económicos y Complejos de Oran, Carlos Alberto Salinas, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, para Marilin Fabiana Duarte y para Carina de los Ángeles Medina, como coautores del delito de fraude a la administración públcia por administración infiel, previso y reprimido en los arts. 174 inc. 5 y 173 inc. 7 del Código Penal.

La investigación se inicia a partir de una denuncia presentada en enero de 2024 por el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Colonia Santa Rosa, quien detectó irregularidades en el manejo de fondos públicos. Según señala el funcionario, la empleada Marilin Fabiana Duarte, a cargo de la caja recaudadora, habría depositado montos inferiores a los efectivamente recaudados, adulterando comprobantes bancarios y asentando cifras falsas en los libros contables. El accionar se habría extendido desde enero de 2022 hasta enero de 2024, con reiteración sistemática de la maniobra.

En el caso de Carina de los Ángeles Medina, se desempeñaba como Secretaria de Hacienda municipal durante parte del período investigado, y se la acusa de falta de control y connivencia funcional para que pudiera concretarse la defraudación.

En el requerimiento, el fiscal Salinas detalla la numerosa prueba producida durante la investigación, donde constan los análisis de libros de rendiciones de caja y de hacienda, planillas diarias y extractos bancarios, una pericia contable que realizó el Cuerpo de Investigaciones Fiscales donde se cuantifica el perjuicio y una pericia caligráfica que atribuye a Duarte las adulteraciones de importes y firmas; y vincula firmas de libros a Duarte y Medina, entre otras.

Se destaca que a través de la pericia contable, se determinó un faltante total de $36.168.346, correspondiente al período 3 de enero de 2022 y el 12 de enero de 2024, constatándose diferencias entre lo recaudado y lo depositado, así como adulteraciones manuscritas en tickets y planillas.