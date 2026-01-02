Dólar al borde de $1500

En el inicio de 2026, y el primer día del nuevo esquema de bandas cambiarias el dólar oficial anotó su mayor alza diaria en seis semanas.

De esta manera, el dólar oficial mayorista cerró la primera rueda del año con una cotización de $1.475 un avance de $20 (+1,4%) en la primera rueda de 2026. Con una tendencia similar, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación finalizó a $1.495, un aumento de $15.

En el caso de los dólares financieros, el dólar MEP arranca el año en $1.502,39, un salto de 1,5%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se vende a $1.541,46, un aumento de 1,1%. Por su parte, el dólar blue se mantiene a $1.530, mientras que el dólar cripto lo hace a $1.537,67, según Bitso.

En el mercado de futuros, las primeras operaciones comenzaron bajistas, pero con el correr del día se dieron vuelta en todos los tramos y cerraron con alzas en todos los plazos. Para fin de mes, se espera un dólar mayorista a $1.514,50, mientras que para junio cotizó a $1.703.