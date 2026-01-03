Cuando el agresor no es quien se espera: Una mujer fue detenida por herir a su pareja

Una mujer de 27 años fue detenida en Rosario de la Frontera luego de un hecho ocurrido el 26 de diciembre, en el que un hombre resultó con múltiples heridas cortantes y debió ser intervenido quirúrgicamente en el hospital local.

El fiscal penal de esa jurisdicción, dispuso la imputación provisional de la mujer como autora del delito de lesiones leves, en perjuicio de su pareja. Durante el proceso, la acusada manifestó haber actuado en defensa propia.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que la mujer permanezca detenida, mientras avanza la investigación del caso.

De acuerdo a lo informado, personal policial tomó intervención luego de un llamado al Sistema de Emergencias 911, que alertaba sobre una persona herida con arma blanca en calle Pastor Padilla. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre presentaba diversas lesiones, por lo que fue trasladado de urgencia al nosocomio local, donde recibió atención quirúrgica.

Si bien las estadísticas y la realidad cotidiana muestran que la violencia de género afecta mayoritariamente a las mujeres, este caso vuelve a poner en evidencia que la violencia en el ámbito de las parejas puede presentarse en distintos sentidos. Sin desnaturalizar ni minimizar la gravedad de los casos en los que las mujeres son víctimas —que siguen siendo la enorme mayoría—, situaciones como esta recuerdan que toda agresión debe ser abordada con seriedad, sin prejuicios y dentro del marco legal, atendiendo a las particularidades de cada hecho.