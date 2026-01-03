Noche de caos en Rosario de Lerma: Cinco imputados, una moto incendiada y la participación de un menor liberado

Durante la madrugada del 1 de enero, se registraron graves episodios de violencia en distintos sectores de Rosario de Lerma, donde grupos numerosos actuaron en banda, algunos de ellos armados con cuchillos, palos y piedras, protagonizando ataques contra vecinos y transeúntes.

Los hechos se concentraron principalmente sobre avenida Salta y en zonas de los barrios San Rafael, Parque Las Rosas y San Jorge, generando una situación de extrema tensión y múltiples víctimas.

El fiscal penal de Rosario de Lerma en feria, Daniel Alejandro Escalante, dispuso de manera provisional la imputación de dos hombres de 19 años y uno de 41, como coautores de los delitos de robo triplemente calificado —por haber sido cometido en poblado y en banda, con armas y con la participación de menores de edad (dos hechos)—, además de daños, lesiones agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas y atentado a la autoridad.

En tanto, dos menores de 16 años fueron imputados como coautores de robo doblemente calificado, daños, lesiones agravadas y atentado a la autoridad. Un tercer menor de 15 años, demorado en el lugar, recuperó su libertad al comprobarse su condición de inimputable.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías en feria que los acusados permanezcan detenidos.

De acuerdo a lo denunciado, los disturbios comenzaron con enfrentamientos entre grupos provenientes de distintos barrios, que derivaron en ataques directos a transeúntes y vecinos. Entre los episodios más graves, se destaca la brutal agresión a un joven de 18 años, golpeado por varios sujetos, a quien le robaron zapatillas y un teléfono celular.

También se registraron otras personas lesionadas, incluidos dos adolescentes, uno de ellos con heridas de arma blanca. Además, una motocicleta fue incendiada mientras su propietaria intentaba auxiliar a su hijo herido.

La violencia se trasladó posteriormente a las inmediaciones del hospital local y de la Comisaría Segunda, donde los grupos continuaron arrojando piedras y objetos contundentes, intimidando al personal policial. Como resultado, fueron demoradas seis personas —tres mayores y tres menores— y se secuestró un cuchillo.

Los disturbios registrados en Rosario de Lerma no fueron los únicos hechos de extrema violencia ocurridos durante esa misma madrugada. En paralelo, en el barrio Solidaridad, un joven de 25 años fue asesinado tras resultar gravemente herido en un enfrentamiento cuyas circunstancias aún son materia de investigación judicial.

Por este homicidio, tres personas mayores de edad, entre ellas una mujer, fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia. La investigación está a cargo del fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) en feria, Santiago López Soto. La víctima fue trasladada de urgencia por vecinos al hospital Papa Francisco, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

La sucesión de hechos violentos registrados durante la misma noche en distintos puntos del área metropolitana vuelve a encender una señal de alarma: la violencia no descansa, atraviesa barrios, ciudades y estratos sociales, y deja consecuencias irreversibles. Episodios que, lejos de ser aislados, exponen una problemática persistente que se cobra víctimas y profundiza el temor en la comunidad.