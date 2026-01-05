Homicidio en Embarcación: Secuestraron prendas de vestir del acusado, esperan la autopsia

Sucedió durante la noche de este sábado, cuando dos hombres mantuvieron una pelea y uno de ellos falleció tras ser lesionado con un arma blanca. El sospechoso fue detenido cuando intentaba huir.

El fiscal penal Rafael José Medina, interino en la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal en feria, encabeza una investigación por el homicidio de un hombre de 22 años, ocurrido este sábado 3 de enero por la noche en la ciudad de Embarcación.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima participaba de una reunión con consumo de bebidas alcohólicas en una vivienda del barrio Eva Perón. En ese contexto, mantuvo una pelea con otro de los asistentes, durante la cual resultó herido con un arma blanca y falleció en el lugar.

Tras el hecho, el sospechoso se dio a la fuga y fue detenido por personal policial en inmediaciones del paraje La Quena.

Por disposición del fiscal Medina, trabajó personal de Criminalística de la Policía en el lugar del hecho, se procedió al secuestro de las prendas de vestir del acusado y al traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para realizar la autopsia.

Las tareas investigativas se encuentran a cargo de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal y la audiencia de imputación se realizará este lunes en sede fiscal, luego del control de legalidad, a cargo del Juzgado de Garantías 1 del distrito.