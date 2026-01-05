Barrio Solidaridad: Piden que continúen detenidos los tres acusados por el homicidio ocurrido en Año Nuevo

La Fiscalía solicitó que permanezcan detenidas las tres personas acusadas por el homicidio de un joven de 25 años, ocurrido durante la madrugada del 1 de enero en barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Santiago López Soto, imputó de manera provisional a dos hombres de 18 y 26 años como coautores del delito de homicidio simple, y a una mujer de 26 años como partícipe necesaria o instigadora del mismo delito.

Durante la audiencia de imputación, los tres acusados contaron con defensa particular y optaron por abstenerse de declarar.

Desde el Ministerio Público Fiscal se solicitó ante el Juzgado de Garantías en feria el mantenimiento de la detención de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes que los vinculan con el hecho, mientras se desarrollan nuevas diligencias investigativas.

El crimen ocurrió en la vía pública, en el marco de una gresca generalizada entre dos grupos antagónicos conocidos como “Los Pibes” y “Los Decididos”. En ese contexto, la víctima sufrió una herida punzocortante en la zona del hemitórax izquierdo, por lo que fue trasladada de manera particular al hospital Papa Francisco, donde ingresó sin signos vitales.

De acuerdo a las tareas realizadas por personal de la Unidad de Investigación UGAP, que incluyeron el relevamiento de testigos, informes médicos y otras medidas probatorias, se logró identificar a los acusados como presuntos participantes del ataque que derivó en la muerte del joven.

Finalmente, durante la mañana de este lunes, el fiscal López Soto mantuvo una reunión con los familiares de la víctima, a quienes informó sobre el estado de la causa y los avances registrados hasta el momento en la investigación.