Argentina tiene equipo para el debut ante Corea del Sur en la Copa Davis

El capitan de la Selección Argentina de tenis, Javier Frana confirmó a los jugadores que representarán a la "Albiceleste" en la serie ante Corea del Sur por la primera ronda de la Copa Davis. El referente conformó la sospresiva lista de convocados debido a la serie que se disputará los días anteriores al inicio del Argentina Open, el 7 y 8 de febrero en el Gijang Gymnasium de la ciudad surcoreana de Busan.

En este contexto, Frana convocó para los singles a Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Agustín Gómez. En dobles fueron citados Andrés Molteni y Guido Andreozzi.

En relación a lo que fue la última serie en Copa Davis ante Alemania en noviembre donde quedó eliminado del Final 8 de la ciudad italiana de Bologna, el capitán argentino solo repite un integrante: el doblista Andrés Molteni que, junto a Horacio Zeballos, perdió increiblemente la llave ante los teutones por 6-4, 4-6 y 6(10)-7(12).

Entre las principales ausencias, destacan las de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Zeballos, siendo el primero el único confirmado hasta el momento para participar del Argentina Open.