Temporal en el Valle: Rutas intransitables y municipios inundados

Tal como estaba previsto, la lluvia llegó en horas de la tarde a Salta Capital y el Valle de Lerma.

Las consecuencias más graves se vieron en la Ruta Nacional 68, que se vio interrumpida debido al desborde de canales y arroyos entre Coronel Moldes y La Viña.

Por otro lado, en localidades como La Merced, el agua ingresó a hogares, según compartieron los vecinos en las redes sociales.

Desde la Municipalidad de Rosario de Lerma, pidieron a los vecinos, circular con precaución debido a la inundación que afecta el municipio. “Pese de haberse realizado previamente las tareas preventivas de mantenimiento y limpieza de los canales de desagües en distintos puntos del ejido urbano, la magnitud del caudal de lluvia en tan poco tiempo ha generado inconvenientes en muchas zonas de Rosario de Lerma” detallaron.