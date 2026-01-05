Tras las lluvias, La Caldera exige mantenimiento de la Ruta 9: “Es nuestra única vía de acceso”

Las intensas lluvias registradas durante el último fin de semana encendieron la preocupación en La Caldera y reactivaron el reclamo por el mantenimiento permanente de la Ruta Nacional 9, única vía de acceso al municipio.

El intendente Diego Sumbay en diálogo con InformateSalta explicó que el sábado y domingo se registraron precipitaciones torrenciales - con un acumulado cercano a los 94 milímetros - que provocaron la crecida de ríos y arroyos, generando inconvenientes principalmente en los barrios del sur de la localidad.

Entre las zonas más afectadas mencionó Nogalar 4, donde viven alrededor de 30 familias, de las cuales cinco sufrieron el ingreso de agua a sus viviendas.

Si bien no se registraron riesgos de vida ni pérdidas materiales de consideración, una familia tuvo daños en mercadería, colchones y muebles, por lo que recibió asistencia inmediata. “Desde la Municipalidad, junto a Obras Públicas y Acción Social, se brindó contención y ayuda, con el acompañamiento del Gobierno provincial y otros organismos”, señaló Sumbay.

El intendente confirmó que no fue necesario evacuar vecinos, aunque aclaró que los espacios de evacuación se encuentran preparados ante cualquier eventualidad.

En cuanto a la situación de la Ruta Nacional 9, indicó que durante el fin de semana hubo sectores con desbordes pero aclaró que ya se encuentra transitable.

En vista de ello, confirmó reuniones permanentes con autoridades de Vialidad Nacional para avanzar en trabajos de acondicionamiento de banquinas y mantenimiento general. “Es la única vía de acceso que tenemos y el desarrollo de La Caldera depende directamente del estado de esta ruta”, remarcó.

Sumbay advirtió que, si las lluvias continúan, existe el riesgo de desmoronamientos y caída de piedras de gran porte, lo que podría derivar en cortes temporales. En ese sentido, se analiza la posibilidad de que maquinaria pesada quede apostada de manera permanente para responder ante emergencias, incluso durante la noche o los fines de semana.

Finalmente, el intendente recordó que si bien en el pasado se trabajó en un camino alternativo, durante la temporada de lluvias su uso se vuelve complejo. “Hace mucho tiempo que La Caldera no queda aislada, pero el riesgo siempre está, por eso insistimos en la necesidad de un mantenimiento constante de la Ruta 9”, concluyó.