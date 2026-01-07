Piden circular con extrema precaución en la RN 68 tras el temporal

Interior07/01/2026
ruta nacional 68 lluvia

Desde Vialidad Nacional informaron que la Ruta Nacional N° 68 presenta sectores afectados por las intensas lluvias que golpearon el Valle de Lerma en la tarde de hoy.

En un comunicado, el organismo nacional detalló que en el tramo Talapampa - Río Ancho se registran zonas comprometidas, por lo que se solicita circular con extrema precaución, para evitar consecuencias lamentables. 

rosario de lerma postes lluviaEl temporal en Rosario de Lerma: Cayeron 96 mm en menos de una hora y provocó graves daños

Entre La Viña y Coronel Moldes el agua cruza la calzada en ríos y arroyos, motivo por el cual se recomienda no avanzar ante crecidas. Por otro lado, entre Cerrillos y La Merced hay presencia de agua sobre la calzada. 

Personal de Vialidad Nacional se encuentra recorriendo y evaluando toda la zona, monitoreando el estado de transitabilidad y brindando asistencia en donde se requiera, agregaron.

 

lluvias valle de lerma ruta nacional 68Temporal en el Valle: Rutas intransitables y municipios inundados

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día