El saldo de la tormenta: Defensa Civil reportó 20 personas asistidas y el derrumbe de una casa

Intenso fue el operativo llevado a cabo por Defensa Civil tras el fuerte temporal que afectó principalmente a La Merced y Rosario de Lerma, con los equipos técnicos realizando el relevamiento de 30 domicilios, con 20 personas siendo asistidas y coordinando el desagote de viviendas inundadas, con el uso de maquinaria pesada para acceder a zonas críticas, entre otras acciones

Al respecto el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, habló con FM Aries donde amplió los detalles de lo hecho tras la tormenta, la cual promedió 93 milímetros de lluvia, lo que superó cualquier capacidad de drenaje en las localidades afectadas en el Valle de Lerma.

"Hubo una gran afectación de vehículos sobre la ruta 68 y, lamentablemente, una casa se derrumbó prácticamente en la localidad de La Merced", detalló Vilchez sobre los daños materiales registrados sumando que, ante la intransitabilidad de los accesos principales como La Florida, debieron movilizar unidades forestales y camiones volquetes para trasladar equipamiento y personal a la zona.

En La Merced, las intervenciones se concentraron en los barrios Las Malvinas, Güemes y La Cañadita, donde el agua ingresó a las viviendas superando en algunos casos el metro de altura y donde, debido al desborde de un arroyo colindante, una estructura cedió por completo, obligando a Defensa Civil a realizar pericias de urgencia para garantizar la seguridad. "Se sacaron algunas pertenencias de importancia y esa familia iba a ser reubicada temporalmente en un albergue municipal", explicó.

A pesar de la mejora temporal en las condiciones, Defensa Civil mantiene vigente un protocolo de contingencia ante la continuidad de alertas meteorológicas. "Las alertas van a continuar, sobre todo hoy en la tarde noche, y tenemos protocolos con respecto a inundaciones", señaló Vilchez, instando a la ciudadanía a extremar los cuidados.

"Gracias a Dios el agua escurrió rápidamente y ya cerca de la 1 de la mañana volvió a una pseudonormalidad la localidad".

Entre las recomendaciones principales, el organismo solicitó evitar circular por rutas sobrecalzadas y no sacar residuos fuera de los horarios de recolección para evitar el taponamiento de alcantarillas. "La ciudadanía todavía no entiende que la basura genera los taponamientos y cualquier trabajo que se haga, si se tapa, no se puede hacer", lamentó sobre la falta de conciencia.