Se suspendió la primera noche de Jesús María: Se inundó el predio

El temporal que golpea a la provincia de Córdoba dejó inundado el predio donde se realiza el tradicional Festival de Doma y Folclore.

Debido a la incesante lluvia que se registra desde muy temprano en Jesús María y gran parte de la provincia de Córdoba, se suspendió la primera noche del Festival de Doma y Folclore.

Desde el ente organizador precisaron que la entrada correspondiente a esta jornada tenía carácter solidario, por lo que no podrá utilizarse para ninguna otra noche del festival. No obstante, quienes lo deseen podrán dejarla como donación.

En cuanto a la devolución del dinero, se establecieron distintos mecanismos según la modalidad de compra. Aquellas personas que hayan adquirido su entrada por medios electrónicos, ya sea a través de canales digitales o en puntos físicos de venta de Pase Show pero abonando con tarjeta u otro medio digital, deberán completar un formulario que será difundido por la Secretaría de Prensa para iniciar el reintegro correspondiente.

En tanto, quienes hayan pagado en efectivo podrán solicitar la devolución este jueves hasta las 22 horas y el viernes de 10 a 13 horas, exclusivamente en la boletería número 12 del predio.