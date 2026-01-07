¡Mejor, Salta! Mirá la diferencia de precios entre comer en el festival de Seclantás y el de Jesús María

Con locales y visitantes disfrutando de la temporada en "la linda", el verano salteño se consolida como la opción más accesible para los amantes del folklore, ofreciendo precios que marcan una diferencia abismal frente a las elevadas cifras de los festivales cordobeses.

Ocurre que, mientras la temporada de música avanza en todo el país, Salta se destaca no solo por la calidad de su cartelera y sus paisajes, sino también por permitir que las familias disfruten de la gastronomía regional sin los costos excesivos que hoy registra, por ejemplo, el festival de Jesús María, en la provincia de Córdoba.

Es que la brecha de precios se vuelve evidente al comparar el plato emblema de la región: la empanada. En Seclantás, los visitantes pueden disfrutar de una docena de empanadas por valores que oscilan entre los $7.500 y los $8.000, una cifra sumamente competitiva para el bolsillo del turista. En contrapartida, en el festival de Jesús María, el costo de la misma docena se dispara hasta los $30.000, lo que significa que en Salta se puede comer casi cuatro veces más por el mismo valor invertido en Córdoba.

Al analizar los platos principales, la ventaja de los Valles Calchaquíes sigue siendo contundente para el consumidor. En los festivales salteños, una porción de cordero, cabrito o lechón acompañada con guarnición tiene un costo de $12.000, ofreciendo una comida completa y autóctona. Por el contrario, en la provincia céntrica, una parrilla de solo cuatro cortes y sin guarnición asciende a los $23.000, obligando al comensal a gastar casi el doble por una opción que ni siquiera incluye acompañamiento.

La comparación en otros rubros gastronómicos también favorece ampliamente a las propuestas locales. Mientras en Córdoba una simple humita o un plato de locro cuestan $12.000, en Salta ese mismo monto permite acceder a carnes de primera calidad con guarnición incluida. Incluso productos básicos como el choripán, que en Jesús María llega a los $10.000, o una pizza común de $18.000, quedan muy por encima de las alternativas que ofrecen las ferias y festivales de los pueblos salteños este verano.