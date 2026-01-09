Tras el temporal en La Merced, el intendente Wayar se reunió con los vecinos y pidió acelerar las obras

Tras el intenso temporal que afectó al Valle de Lerma, vecinos y comerciantes de La Merced, cuyos hogares y locales quedaron gravemente afectados por las inundaciones, se reunieron con el intendente Javier Wayar para manifestar su malestar por la situación.

Wayar reconoció que la situación no es nueva y se comprometió a trabajar para dar respuestas. "Todos los años pasa pero lamentablemente este año fue mucha la lluvia, la calle San Martín que entra por el medio de La Merced era un río, incluso mucha gente le puso el río san Martín", comentó en el Once TV.

En ese marco, destacó la importancia de acelerar los trabajos de la ruta paralela a la autopista, cuyos canales desembocan en el río Rosario, y que representan “una obra clave para la seguridad de los vecinos y el desarrollo del Valle de Lerma”.

Por último, solicitó colaboración al ministro de Gobierno y titular de Aguas del Norte, "Nacho" Jarsun, para reforzar la infraestructura de saneamiento, especialmente ante la falta de cloacas. “Tenemos el proyecto y el lugar, pero Nación paró las obras ”, aseguró.