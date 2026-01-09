En primera persona, el relato de Daniel que quedó atrapado en la inundación de La Merced

La vida de Daniel Hotasegui y de su hija quedaron marcadas por la inundación que sufrió ayer el Valle de Lerma, es que el vehículo con el que transitaba por la Ruta Nacional 68 fue arrastrado por una corriente de agua y para salir tuvieron que romper la luneta de su Chevrolet Agile.

En diálogo con InformateSalta, Daniel detalló: "Muchos detalles no te puedo dar porque no tomo dimensión de todo lo que pasó, tengo imágenes perdidas".

En este sentido explicó que "lo único a lo que apuntaba era que el auto se detenga y poder salir de ahí". Lo importante en estos momentos es que ambos se encuentran bien, "mi hija está bien, con golpes minímos y algunas cortaduras por los vidrios".

"Yo tengo algunos cortes más profundos por haber roto el vidrio, un poco con los pies y con las manos", por fortuna "cuando llegamos a La Merced nos atendieron muy rápido", dijo Daniel, quien juega al básquet en un equipo local y es trabajador de una minera radicada en Salta.

¿Cómo fue?

"Estábamos parados atrás de un camión, cuando el camión avanzó nos comenzó a venir el agua a nosotros. Yo puse el freno de mano, pero el agua levantó el auto. Yo busque volantear, girar. Lo único que atiné a hacer es llevar a mi hija a la parte de atrás del auto, llegué a poner algunas cosas en la mochila. Cuando el agua siguió subiendo a lo único que apunté es a romper el vidrio".

Cuando se encontraban a salvo en su hogar, personal de la Municipalidad de La Merced se encargó de recuperar el vehículo. A todos ellos, Daniel les agradeció profundamente.

"Hago esa ruta todos los días por que la busco a mi hija desde El Carril hasta La Merced. Siempre tomo la precaución de no pasar cuando no se puede por el agua, pero ahora fue mucha agua".

"No tengo nombres propios para agradecer, pero quiero agradecer a la gente que nos ayudó. Gente de una empresa de turismo, no me acuerdo que línea comercial es, nos ayudó. Venían de Cachi, eran todos de Buenos Aires y nos ayudaron", cerró Daniel.