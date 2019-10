Día Mundial del Ataque Cerebro Vascular : "Alguien como vos puede sufrir un ACV"

InformateSalta atento al Día Mundial del ACV buscó la palabra de un experto en la materia, se trata del neurólogo y director del Instituto Neurológico de Salta, Gustavo Herrera.

El profesional nos contó que en busca de concientizar y prevenir el accidente cerebrovascular es que esta fecha se ha vuelto significativa. El objetivo es que el mundo conozca a una de las causas de mayor mortalidad en el mundo y que puede prevenirse si tenemos la información correcta.

¿Qué es el ACV?

Enfermedad Vascular Cerebral que daña la arteria del Cerebro, ya sea que la arteria se puede tapar y se presenta el ACV Isquémico o se puede romper la arteria y se produce ACV hemorrágico.

Es una enfermedad arterial y depende de factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, aumento del colesterol.

¿Qué señales o síntomas me indican un ataque?

En general debemos estar atentos a todo lo que aparezca bruscamente de manera repentina.

“Es algo que aparece bruscamente, estoy hablando ahora y de pronto pierdo la capacidad para habla, no puedo mover el brazo o la pierna de un lado, que sonría y se desvíe la boca, que sonría y se me desvíe la boca o que no pueda mantener el equilibrio” señaló el especialista.

El profesional advirtió que existe un tiempo en el que si alguien o nosotros mismo detectamos este síntoma que aparece “repentinamente” podemos actuar. Este tiempo es de 4 horas para que los médicos puedan actuar y evitar daños mayores.

“Aparece inmediatamente y puede ir aumentando el síntoma, pero ante la presencia de algo que no es común uno debería consultar rápidamente a un lugar donde haya un neurólogo. El daño del cerebro, la neurona que maneja todo tiene un tiempo. En medida que pasa el tiempo se mueren las neuronas. La consulta debe ser inmediata a un neurólogo”.

El tratamiento

Cuando el paciente llega al neurólogo y lo hace dentro de las 4 horas puede recibir el tratamiento “Trombolítico” que consiste en inyectar de manera endovenosa una medicación que frena el trombo de la vena.

Actividades hasta el domingo

En el marco de este día es que toda esta semana se están desarrollando distintas charlas en varios puntos de Salta en pos de que la comunidad se informe y pueda ayudar o actuar. Mañana se llevará a cabo una en el Hospital Santa Clara de Asís a horas 17 horas y se suman también el Papa Francisco, IMAC, SENESA y todo tendrá su culmine en el parque del Bicentenario el domingo desde las 10. Se trata de una caminata que se lleva adelante hace varios años, donde habrá actividades antes y después de la caminata.