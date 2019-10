Urtubey: “La lógica de la campaña negativa no sirve para nada”

Política Hace 1 hora

El mandatario provincial se refirió a las acusaciones realizadas entre los candidatos a gobernador Sergio Leavy y Gustavo Sáenz. “Este tipo de campaña no sirve, no le sirve a la gente, me he solidarizado con todos los candidatos”, dijo.