Envenenamiento de animales en San Luis: “Si saben quién es, lo denunciemos, no seamos cómplices”

Luego que decenas de animales fueran hallados sin vida por envenenamiento en San Luis, Sergio Ferri, subsecretario de Bienestar Animal de la Municipalidad, ante las cámaras de Canal 4, aseguró que se trató de “una actitud totalmente detestable” y pidió a cualquier ocasional testigo hacer la correspondiente denuncia para que el responsable pague con prisión el daño realizado.

En la oportunidad, aseguró que se trata de una menta perversa. “Si no te gustan los animales, no tenés ningún derecho a hacerles daño y mucho menos a provocarles la muerte con semejante sufrimiento como lo hacen estas sustancias tóxicas que usan para envenenar animales, así que si sabemos quién es, no seamos cómplices y denunciemos”, insistió.

También hizo hincapié en el riesgo que significa que un niño o algún otro ser vivo tome contacto con estos animalitos intoxicados. “Podrían haber corrido la misma suerte”, manifestó preocupado.

Sobre el efecto del veneno utilizado, indicó que "es como ponerle una bolsa en la cabeza". “El animal está consciente y siente que le falta el aire, el periodo de agonía es variable dependiendo del tamaño, de la masa corporal, y de la cantidad de toxinas que injirieron”, comentó.

Por último, también apuntó contra los propietarios de los animales muertos. “Son tan culpables como el maldito que los envenenó, porque si ese animal hubiese estado dentro de la casa, y hubiese salido debidamente sujetado con collar y bajo supervisión del dueño, esto no hubiese ocurrido”, disparó.