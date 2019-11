Investigan la muerte de decenas de animales en San Luis, vecinos en alerta

Una masiva aniquilación de animales en San Luis provocó el estado de alerta por parte de los vecinos. El presidente de Protectora Animales Salta, Lucas Iñigo contó a InformateSalta que estos lamentables hechos vienen sucediéndose desde la semana pasada. Ya se registraron alrededor de 18 animales muertos en la zona y algunos dentro de un arroyo que es utilizado por distintas familias de la zona que no cuentan con agua potable.

Además, el proteccionista indicó que un lugareño fue el que señaló sobre una posible contaminación del arroyo: "Este veneno que tiraron es Furadan, el que come se muere. Un animal que se acerca, lo olfatea muere, te cae una gota en la piel y te morís. Es muy fuerte. Esto parece que también tiraron del lado de arriba, En el barrio de arriba yendo para Campo Quijano también mataron perros, y los perros de ahí anda saber si se murieron a la orilla de la acequia puede venir contaminada de ahí. Este veneno no es cualquier veneno, esta prohibido que lo vendan, no sé como lo consiguen".

Ante esta declaración, Iñigo manifestó que en esa zona no tienen agua corriente, usan agua de pozo y en ese arroyo se bañan chicos, lavan ropa. "Es un medio vital para ellos para proveer de agua a las huertas. Hay dos niñas que tuvieron algún síntoma de intoxicación" dijo por lo que ya no pueden sacar agua de la zona.

Por ahora, una de las vecinas afectadas por el envenenamiento de su perro radicó una denuncia policial el miércoles 30 de octubre en la subcomisaría de San Luis. En la misma relata el hallazgo de otro animal, pero fallecido en el interior del arroyo que pasa por la zona. Relata que otros vecinos también encontraron a sus animales envenenados.







Desde la Protectora Animales Salta y otros están trabajando en pos de encontrar a los responsables de tan inescrupuloso accionar no solo para los animales sino para toda la comunidad. Si bien tienen algunos datos de quienes serían los responsables, esperan tener confirmación para radicar una denuncia formal.



La semana pasada ya hubo actuaciones de la Justicia y se habrían tomado muestras de la carne envenenada pero hasta el momento no tienen la confirmación de que veneno o producto sería el causante de tal matanza.

De esta manera, Lucas Iñigo anunció que van a radicar una denuncia policial una vez confirmada la identidad de las personas, fotos, testigos y lo que permita tener algo más concreto. "Tenés una cuestión de animales, una cuestión ambiental, un terrible daño que puede ser irreversible y tenés la causa directa a las personas".