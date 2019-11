Vecinos indignados por el desparramo de votos de Andrés Suriani en las veredas

Quedan pocos días para finalizar la campaña electoral, los candidatos y militantes recorren los últimos barrios, dialogando con los vecinos y repartiendo votos. Sin embargo, no todos lo hacen de manera responsable.

Nidia, una vecina de Ciudad del Milagro, denunció en InformateSalta que ayer se encontró con un panorama indignante al llegar a su casa luego de trabajar. Su vereda y su jardín estaban tapados de votos de Andrés Suriani.







“Dejaron tacos de votos, dentro de la casa tiraron un montón. Al lado de mi casa también, en la vereda del vecino, vi que había un taco de votos tirado y otro toco en la entrada de unos departamentos que son para estudiantes. Yo me tomé el trabajo de levantarlos porque ellos no lo iban a levantar y después iban a terminar desparramados por todo el barrio, corría viento y se venía la lluvia”, dijo la mujer.

La vecina sostuvo que “generalmente vienen a dejar votos, pero no de esta manera, tuvimos que salir a levantar los papeles tirados en el jardín, en el garaje, en la vereda. Mi hijo de 11 años le mandó un mensaje de texto al celular de Suriani para pedirle que cuide el medio ambiente. Él me ayudó a levantar los votos. Me dijeron que tengo que llevarlos al Juzgado Electoral para hacer la denuncia”, dijo.