Hermelinda búsca a su hemano en Morillo, los separaron de pequeños

La mujer de 63 años que hoy vive en Buenos Aires, rodeada de sus 8 hijos y 14 nietos, no puede dejar de lado el deseo de juntarse con su hermano del cual fue separada cuando tenían 2 y 3 años. Se llama Delfín Horacio Maldonado, saben que votó en las elecciones pasadas.

InformateSalta dialogó con Aisel, la nieta más grande de Hermelinda Isabel Maldonado, una mujer de 63 años que necesita completar su historia de vida.

Cuenta su nieta, que Hermelinda tenía 2 años y Delfín alrededor de 3 años cuando su madre biológica decidió entregarlos en Tucumán, provincia donde vivían. Hermelinda fue dada a una familia mientras no supo más de su hermano. Pasados los años, ella hizo su vida en Tucumán, se casó y tuvo 8 hijos. Mientras que de su hermano iba enterándose muy pocas cosas, como por ejemplo, que logró encontrarse con su padre biológico y que vivió con él.

"Mi abuela cuando era chica, la mamá de ella los dio en Tucumán, ellos nacieron en Tucumán y los dio a los dos, ella creo tenía 3 años y él 2, hace poco mi abuela encontró a la mamá pero no le dio mucha información sobre el hermano, ella quiere encontrar al hermano, le dijo que tenía unos años más que ella, pero no le dio mayor información".

Hace no muchos años ella se mudó a Buenos Aires y allí su deseo de reunirse con Delfín creció. Logró dar con su madre biológica la cual fue muy reticente a darle información sobre el paradero de su hermano. A todo esto Hermelinda y su familia que hacen todo en pos de encontrar a Delfín, se registraron en un grupo de búsqueda de personas en Facebook. Allí logró obtener el dato que tanto anhelaba, su hermano figuraba en los padrones electorales de Salta, con domicilio en la localidad Gobernador Juan Solá, Morillo.

Con estos datos más concretos fue que su búsqueda se intensificó, trató de llegar a los medios salteños y hasta ayer se comunicó con la comisaría de Morillo para que la ayudaran a dar con Delfín, por ahora esperan concretar el encuentro anhelado.









La joven cuenta como dato_ "A ella se la entregaron a otra familia. Vivió mucho tiempo en Tucumán donde formó su familia. A él después de un tiempo lo encontró el padre y vivió con él, pero sabemos que el padre ya no vive. Cuando ella entregó los nenes, el marido de mi bisabuela no estaba y cuando volvió se enteró que no estaba, él buscó uno lo encontró y a mi abuela nunca la encontró".

Hoy terminar esta historia para su abuela Hermelinda es imprescindible y todos ellos trabajan para cumplir el deseo de una mujer que a pesar de su corta edad al momento de separarse nunca olvidó a su hermano y solo anhela poder reunirse con él, que sepa que nunca dejó de pensarlo.

Si conocés a Delfín Horacio Maldonado de unos 65 años de edad en Morillo, específicamente en Gobernador Solá no dudes en escribirnos al 387 408-3394 o comunicarte con la familia de Hermelinda a los siguientes teléfonos 1135693561 o al 1131619663.