Bettina Romero, cerca de hacer historia: “Quiero una ciudad más moderna, integrada, y conectada”

A horas del inicio de la veda electoral, Bettina Romero, la actual diputada provincial y candidata a intendente de la ciudad por el frente Sáenz Gobernador, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que "fue una campaña intensa y llena de propuestas" y se mostró convencida que a partir del domingo empieza una nueva etapa en Salta.

En la oportunidad, señaló que su objetivo es lograr una ciudad con más igualdad, moderna, integrada, y conectada. “Nuestro proyecto representa la ilusión y los sueños de muchas familias, no podemos improvisar, nosotros tenemos un equipo, y junto a Gustavo Sáenz, tenemos una propuesta concreta de cómo seguir transformando esta ciudad”, manifestó.

En ese marco, destacó el rol de la mujer, a la que consideró el motor de la provincia, y aseguró que formarán parte de su posible Gabinete. “Somos muchas las que nos levantamos todos los días pensando que lo que viene es mejor, hay muchas mujeres y hombres valiosos y también entendemos que esta Salta más igualitaria, con más oportunidades la vamos a construir juntos”

Con la idea firma de dinamizar la economía de la ciudad, propuso la creación de un banco social de microcréditos como una herramienta de desarrollo; guarderías para que cada una de las mujeres que quiera seguir estudiando o trabajar pueda hacerlo; ferias barriales, el tren urbano, y los puentes que hacen falta para integrar la ciudad. “Sé que lo que más te preocupa a vos, es como sacar adelante a tu familia”, manifestó.







En relación al problema de las inundaciones, dijo que el desafío es enorme y la clave estará en seguir consiguiendo recursos para invertir en infraestructura sobre todo en la zona sur, para lograr en algún momento que año tras año de inversión se vayan mitigando. “Ojalá logremos algún día decir que en Salta las familias que hoy sufren inundaciones pueden empezar a ver una mejora concreta”, expresó.

Por otro lado, lamentó las críticas realizadas desde sectores de la oposición. “Yo lamento que algunos solo quieran ganar algunos votos a través de mentiras, de agresiones, a mi no me encontraran en ese terreno, a mi me encuentran en este terreno que tiene que ver con una campaña positiva con propuestas, yo estoy capacitada, me siento formada y preparada y con la fuerza suficiente para suceder a Gustavo Sáenz, la política no es agresión, no es hablar mal del otro, lo que Salta necesita es la unión”.







También se refirió al trabajo conjunto con Provincia y Nación. “Gobernar significa trabajar en equipo, dejar de lado banderas políticas y buscar soluciones, yo tengo la plena capacidad, y el conocimiento para poder justamente ante Nación defender a Salta, e ir a buscar los recursos y presentar las propuestas para que nuestra Salta esté mejor”, expresó.

Por último, dejó un mensaje para los salteños. “Quiero pedirles que nos acompañen, que me den una oportunidad, tenemos una propuesta clara, sabemos que Salta puede ser una mujer ciudad, podemos ser uno de los mejores municipios de la Argentina, y estamos muy cerca de que empiece a ser realidad, así que emocionada y agradecida”, concluyó.