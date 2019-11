Sáenz llamó a todos los candidatos a trabajar juntos por una “Salta distinta y mejor”

Tras llevar su mensaje y sus propuestas a lo largo y ancho de la provincia, Gustavo Sáenz, intendente de la ciudad y candidato a gobernador de Salta, envió un mensaje conciliador a las fuerzas de la oposición y los convocó a trabajar todos juntos gane quién gane por “una Salta distinta y mejor”.

“Si a mi me toca ganar los voy a invitar a todos los candidatos a que nos sentemos en una misma mesa para trabajar por Salta, y si me toca a perder y me invitan me sentaré con ellos para acompañarlos también en lo que quieran hacer por Salta”, manifestó.







En la oportunidad, resaltó todo el trabajo realizado por dirigentes, candidatos y militantes. “Hemos trabajado muchísimo, estamos más unidos que nunca, trabajando en toda la provincia con todos nuestros candidatos, quiero agradecerles a nuestros fiscales, y a los dirigentes que llevan nuestro mensaje”, manifestó.

Además también le pidió a los electores concurrir a votar el domingo y elegir sin ningún tipo de presión. “Esperemos que sea una jornada democrática, que no haya problemas, que la gente vote con libertad, que tenga la posibilidad de votar sin presiones, que vaya y elija claramente quien quiere que los gobierne, no dejen que nadie los presione”.







Por último, dijo que trabajará sin descanso hasta el último día de su gestión en la ciudad y pondrá todo su empeño para hacer las cosas lo mejor posible en el caso que le toque gobernar la provincia. “Que Dios y la Virgen nos guíe en el camino a seguir, por los salteños y por todos nuestros hijos”, finalizó.

Cabe destacar que en las PASO celebradas el pasado 6 de octubre, Sáenz logró un imponente triunfo por sobre el candidato del Frente de Todos, Sergio “Oso” Leavy, quien quedó en segundo lugar. En tanto, Alfredo Olmedo, se ubicó en un cómodo tercer puesto.