Votó Martín del Frari: "La gente tiene la oportunidad de elegir un nuevo proyecto de ciudad y provincia"

Del Frari destacó que "lo más importante hoy es que la gente tiene la oportunidad de elegir un nuevo proyecto de ciudad y de provincia".

"La mayoría de los Argentinos eligieron un modelo de país más justo, eso mismo se debe replicar en la Ciudad de Salta" consideró que "Salta debe estar alineada" para que "lleguen esos recursos económicos, para que Salta siga desarrollándose en infraestructura" y para que "todos los salteños tengan más oportunidades".

Con respecto al sistema de elecciones primarias manifestó que "Las PASO son sumamente importante para la democracia, un joven como yo que viene de la clase media de Salta, de los sectores populares no hubiera tenido jamás la oportunidad de ser candidato político si no hubiesen existido las PASO. Las PASO es lo mejor que le ha pasado a la democracia, yo lo voy a defender hasta las últimas consecuencias, quienes piden que se saquen las PASO son aquellos que defienden los gobiernos conservadores, los gobiernos oligárquicos y que están siempre al lado del poder y no del pueblo".

"El voto electrónico ha tenido muchas falencias en los ultimos años, se debería haber actualizado y que dentro de todo es un sistema bastante seguro" finalizo Del Frari.