Susana Pontussi vuelve al Concejo Deliberante

“Estoy muy satisfecha de una tarea cumplida y un desafío por delante, después de 14 años de dejar de ser Concejal y regresar a esta representación. El Partido Renovador de Salta que hace mucho tiempo no tiene representante, vuelve a incorporarse con Cristina Fiore en la Cámara de Diputados y el Concejo Deliberante, lo que sería importante como partido; y como frente, estaríamos entrando en el Concejo un grupo interesante como para poder hacer un bloque con distintas formas y experiencias pero todos con el mismo compromiso”, dijo Susana Pontussi.

“El apoyo que he recibido de la gente fue muy importante, eso quiere decir que vamos por el buen camino. Hemos elegido la defensa de valores, de las dos vidas, construir la cultura del trabajo y el respeto al otro”, resaltó.

Con respecto a la campaña que levaron adelante, dijo: "Para muchos hemos hecho una campaña pobre, porque se quejaron del avión de Alfredo, pero nuestra premisa era no ensuciar la ciudad, y no la hemos ensuciado. La gente nos dio su premio con su voto”.

Finalmente refirió a los hechos acontecidos días pasados: "Con los años que llevo en política lamento el regreso a las viejas prácticas, esto de las pegatinas y tiroteos lo hemos visto allá por la década del `80, y no puedo creer este retroceso. No podemos permitirnos volver atrás. Esto de las denuncias, incumplimiento de vedas no debería ser. Tenemos que crecer y madurar como sociedad y políticos”, finalizó Pontussi.