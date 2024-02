“No hay posibilidad de que Argentina salga adelante hundiendo a las provincias”

La acusación del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sobre el corte de subsidios a su provincia por una decisión que tildaron de “política” y “personal” por parte del presidente de la Nación, los recortes en asistencias y los dichos de sobre el Congreso, son aristas que preceden a la esperada apertura de sesiones en el Congreso de la Nación el próximo 1ro de marzo.

“El primero de marzo siempre hay más expectativa por el discurso del presidente y la presencia de los poderes del Estado, donde se marca un rumbo de la Argentina”, comentó a nuestro medio la Diputada Nacional Pamela Calletti, quien recordó un atípico enero donde se sumó a lo habitual el tratamiento de la Ley Ómnibus que, por su conjunto de normas, temáticas y falta de lógica, generó un trabajo aún más complejo.

Acerca de las expectativas por el discurso presidencial en la apertura, se mostró expectante y esperanzada a que se puedan suprimir los agravios, sobre todo teniendo en cuenta la calificación como “nido de ratas” que hizo el mandatario sobre el Congreso.

“Esperamos que el presidente pueda entender que de esta situación de crisis no se sale con insultos, sino trabajando juntos y con unidad”.

Hizo hincapié que separar lo personal de lo institucional es necesario sobre todo teniendo en cuenta que los legisladores tienen la misma legitimidad que el presidente al ser elegidos por el pueblo de las provincias.

“Me parece una barbaridad que alguien con una investidura presidencial diga lo que diga de un colega”

Sobre el conflicto de los gobernadores con Javier Milei, recalcó que las provincias forman la Nación y sus mandatarios tuvieron que salir al frente a defender sus recursos para evitar avasallamientos, haciendo mención también al recorte en cuanto a medicamentos oncológicos que afectan a la vida y salud de una manera irrecuperable.

“Si en mi casa estoy haciendo tratamiento oncológico y lo suspendo me dan los números a fin de mes, tengo superávit porque no gasté nada. Esa persona no es un número, es una locura”.

Recordó que Argentina es democrática, republicana y federal, donde se respeta la voluntad del pueblo, donde se elige a cada representante para distintas funciones: “el presidente se elige para ese cargo, no para que ejerza también funciones del Congreso” sentenció.