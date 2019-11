El auto que fue líder por ser "económico" cuesta hoy más de un millón de pesos

Es un modelo icónico de la marca, durante más de 15 años lideró las ventas en el país y ese éxito estuvo sustentado, entre otros factores, por ubicarse en el top ten de los vehículos más económico pero…pasaron cosas. El Volkswagen Gol es un referente del mercado local - perdió el liderazgo en 2018- y es un buen punto de partida para analizar el estallido de precios de los 0 km en los últimos cuatro años. La crisis económica que no cede, la devaluación del peso y la inflación desbordada llevaron a que este modelo cruzará en noviembre la barrera del millón de pesos.

Se trata de la versión tope de gama Trend Comfortline Tiptronic de 5 puertas que en octubre costaba $991.950 y que este mes, tras un incremento de 10%, pasó a valer $1.091.150. Para tener una idea del salto en su cotización, la versión más equipada de este modelo, en 2015, costaba $200.800 y, hace 14 meses, poco más de $438.000. Es cierto que tiene atenuantes. Por ejemplo, en los últimos años tuvo mejoras de equipamientos y, lo más importante, dejó la caja automática I-Motion por una más moderna. También que, debido a una bonificación de fábrica, se puede conseguir por $160.598 menos pero estos descuentos son transitorios por lo que la comparación que vale es la de precios de lista.

Hay que tener en cuenta que quienes están suscriptos a planes de ahorro pagan la cuota en base al valor pleno, sin descuentos y que hay versiones más accesibles que parten de los $919.900. En la actualidad, los modelos más económicos del mercado – en sus versiones de entrada de gama con equipamiento básico – rondan los $600.000.

El otro atenuante es que este no es un hecho puntual de la marca alemana. Los precios de los 0 km subieron por igual sin importar la automotriz que se tome. Durante el 2018, los 0 km aumentaron alrededor del 100% y en lo que va del año, todas las terminales siguen el ritmo de la devaluación del peso. Es por eso que, pese a la baja de ventas, cada mes llegan a las concesionarias nuevas listas. Esto se debe a que, desde las casas matrices, bajan la orden de mantener cierta relación de los vehículos a su precio lógico en dólares. De todas maneras, en las fábricas aseguran que, aún con los ajustes que vienen aplicando, todavía no llegaron a actualizar los precios a la suba real del dólar. Al menos, no en todos los casos.

Es por eso que las filiales locales tienen después la flexibilidad de ofrecer descuentos para atraer la demanda de los que compran por fuera de los planes de ahorro. Esta política es la que impide que el mercado se derrumbe más de lo que lo viene haciendo desde mayo del 2018. Además, es una forma de reducir el stock de vehículo que se produjo desde el abrupto cambio de tendencia del mercado. Un año atrás, la cantidad de 0 km en los puertos y depósitos de terminales, concesionarias e importadores rondaba las $350.000 unidades.

A fin de octubre se ubicaba en 123.000. Al ritmo de ventas actual, se estima que alcanzan a cubrir la demanda de 3 o 4 meses el problema es que las unidades en stocks no son las más demandadas. Es por eso que en el mercado ya prevén que comenzarán a faltar autos en el comienzo del 2020. De hecho, ya hay problema de abastecimiento de algunos modelos. Cuando esto se generalice, los descuentos hoy vigentes tenderán a desaparecer. Ya entre octubre y noviembre, algunas marcas recortaron sus promociones. De esta manera, el precio de transacción se irá acercando a los precios de lista.

El objetivo de las terminales es ir recuperando rentabilidad a costa de perder ventas. Es por eso que para el 2020, las estimaciones de mercado son más bajas que la del 2019. A diciembre, se espera llegar a los 430.000 vehículos vendidos mientras que en ADEFA – la asociación que agrupa a los fabricantes- las proyecciones va desde 350.000 a 420.000 unidades, en el mejor de los casos.