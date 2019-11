Tras los reclamos, a los empleados de Comodín sólo les aumentaron $130

Los trabajadores vienen denunciando diversas irregularidades laborales. Aseguran que los domingos no cobran el doble como corresponde por ley y que sólo les aumentaron $130 tras las quejas. Aseguran que el Sindicato de Empleados de Comercio no los acompaña.

Los reclamos se intensificaron a partir de que la empresa mayorista Comodín anunció la apertura de una nueva sucursal en Independencia y Lerma. Los trabajadores aseguran que en lugar de contratar a más empleados, distribuirán a los que ya están contratados y los recargarán de funciones.

Días atrás, en InformateSalta expresaron que reducirían el personal de las sucursales que ya funcionan en Pellegrini y en Ituzaingó. “Si antes salíamos tarde porque somos pocos ahora peor. No sé, en diciembre, ¿cómo piensan hacer si van a sacar cajeros y repositores de cada sucursal?”.

Por otro lado, aseguran que los empleados que trabajan los domingos no cobran el doble como lo exige la ley. “Los encargados están fuera de convenio, no perciben los aumentos, trabajan 9 horas por día y no les pagan los domingos tampoco, los supervisores de caja algunos cobran un plus y otros no, depende de la voluntad de lo superiores”, señalaron.

Los trabajadores manifestaron que si bien algunos supervisores sí cobran los domingos, no les pagan el doble como corresponde y sólo les aumentaron $130. “A los cajeros de medio turno los rotan de sucursal, nunca descansan un domingo y a ellos directamente no les pagan. Todos estamos cansados de reclamar al sindicato y nunca tuvimos nada a favorable, son reclamos que se viene realizando desde la apertura, o sea 10 años”, expresaron con indignación a InformateSalta.