Tras horas de tensión, suspenden el desalojo de la sede de ASIMM

Tras horas de tensión, y ante la fuerte resistencia de los miembros de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), que lidera Carlos Cruz, se suspendió momentáneamente el desalojo de su sede, ubicada en Sarmiento 912, que fuera ordenada por la justicia en razón del planteamiento realizado por la supuesta dueña por incumplimiento en el pago del alquiler.

Cruz, en diálogo con InformateSalta, consideró que se trata de un error puesto que la persona que solicitó la medida ante la justicia no es la titular registral del inmueble ni tampoco está autorizada. “El único titular es el Estado, ella es una persona común y corriente, que no tiene ningún papel, la jueza le da lugar a ella para que me desaloje por la amistad entre ellos”, se quejó.

El sindicalista, quien vive junto a su familia en el mencionado inmueble, consideró que cobrar un determinado monto de dinero en concepto de alquiler de una propiedad que no le pertenece constituye una clara estafa, razón por la cual dejaron de abonar el mismo. “Nosotros hemos pagado hasta el momento que nos enteramos que ella no era titular del inmueble, hace un año y medio”, dijo.

Cruz apuntó directamente contra el Estado por su inacción. “Nunca se hicieron presentes, ni para cobrarme el alquiler ni para solucionar mis problemas, realmente no sabemos como se va a manejar la cuestión, pero hasta el momento no se hizo presente nadie. Estamos resistiendo a una medida que realmente no corresponde, lamentablemente no se que es lo que pasa”.

Por último, indicó que su representante legal, Santiago Pedroza, planteará un nuevo recurso atento a distintas irregularidades. “Hemos ganado la primer batalla”, finalizó.