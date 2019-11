Sáenz anunció que definirá su Gabinete una semana antes de asumir

A menos de un mes para el cambio de mandato entre Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz, los nombres del gabinete se volvieron el tema central. Una danza de nombres se dio a conocer a través de diferentes interlocutores sobre los posibles nuevos ministros, por lo que, Saénz salió a aclarar.

“En estos días salieron un montón de nombres, de posibles ministros, secretarios que me van a acompañar en el gabinete. Quiero decir que se está trabajando en la transición, no necesariamente aquellos que trabajan en la transición con el gobierno de la provincia, van a ser los que van a ocupar los ministerios y las secretarias” indicó en su programa de FM Aries.

De esta manera, intentó alejar las especulaciones para asegurar que su única preocupación en este momento es saber cuáles serán las condiciones de la provincia que recibirá el 10 de noviembre. “Es importante saber en qué condiciones se encuentra la provincia, trabajar en cada área (…) es una decisión que la vamos a tomar una semana antes, pero les aseguró que no estamos ahora definiendo nombres”.

“Esperamos que Dios nos ilumine para elegir a aquellos que nos acompañen sean los mejores, que tengan voluntad, que tengan ganas de trabajar, de prestar servicio 24 horas, para trabajar para la gente”.

Última gestión en el municipio

“Antes de irnos estamos trabajando fuertemente para que cumplamos con la geomembrana del vertedero San Javier” anunció Gustavo Sáenz, ya que destacó que se trataba de un compromiso asumido.

“Vamos a comprar la membrana para el vertedero San Javier para la cuarta trinchera, las otras tres nunca pusieron la geomembrana, lo hacemos por prevención, no sabemos si es necesario, o no porque hasta el día de hoy no se pudo decir con exactitud si era necesario o no ponerla” aclaró.