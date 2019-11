El mejor jugador de la Libertadores ganará un insólito anillo que ya generó polémica

Uno de los patrocinadores de la Copa Libertadaores aportará un anillo, al mejor estilo de la NBA, para premiar al mejor jugador de la competencia. Sin embargo, la joya tiene un detalle que no tiene nada que ver con la historia del torneo y ya hay polémica.

Este sábado River y Flamengo definirán al campeón de la Copa Libertadores 2019 y el premio para el mejor jugador del torneo será un anillo, al mejor estilo de la NBA, y el mismo ya generó polémica.

La joya, aportada por Bridgestone, uno de los sponsors del torneo, está hecha de oro de 18 kilates con 44 diamantes blancos incrustados que conforman el diseño del trofeo.

Pero cuenta con un detalle que poco, o nada, tiene que ver con la historia del torneo. Es que el anillo tiene la leyenda "Best of the tournament" (mejor del torneo) y cabe preguntarse por qué eligieron una frase en inglés, siendo que a la Libertadores la juegan clubes representantes de 10 países, nueve de ellos de habla hispana y uno de habla portuguesa.