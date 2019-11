El Brujo Atahualpa, que viene invicto, anticipa el campeón de la Libertadores

Este jueves fue el día de los regresos. Volvió Maradona a Gimnasia y volvió el brujo Atahualpa a pronosticar. Sí, los dos que habían tomado una decisión abrupta finalmente se dejaron convencer por todos los que los aclamaban y les pedían que regresaran. El Diego vuelve a dirigir en el Lobo y el infalible brujito reaparece para dejar su aguardado pálpito sobre la gran final de la Copa Libertadores que mañana sostendrán River y Flamengo en Lima, Perú.



Había resuelto retirarse "invicto y campeón" tras embocar en la semifinal entre el Millo y Boca su octavo acierto consecutivo. Adujo que lo incomodaban las expectativas que se generaban "y no dejar a todos contentos" con sus vaticinios. Pero lo cierto es que, a pedido de los lectores, decidió retornar. Y a su encuentro fuimos en el centro neuquino a la hora señalada, en un resquicio entre tantos turnos y clientes.

La escenografía de siempre, imágenes de San La Muerte y del Gauchito gil, las velas que representan "al padre, al hijo y al Espíritu Santo" ya encendidas. Se toma su tiempo y crece el suspenso. Aspira y larga el humo de sus habanos hacia las camisetas de los dos clubes que mañana se dirimen la gloria en el torneo más prestigioso del continente.

El juicio final

Y llega el momento más esperado. "River va a tener mucha energía, mucha fuerza. Demasiado público a favor y hasta puede ser local en Lima porque allí amamos a los argentinos (él es peruano y celebra que el partido sea en su país). Pero no le va a bastar con eso. Los astros esta vez le van a jugar una mala pasada", adelanta sin perder la concentración y con gesto serio. "Flamengo viene con un desafío muy grande de ganar la Libertadores. Hace mucho que no la logran. Se sienten ganadores hoy y los astros apuntan hacia el Fla. Igual, va a ser muy duro", agrega, y lamenta tener que inclinarse por el equipo brasileño. "Me cuesta porque los hinchas de River me paran en la calle, me piden fotos y autógrafos. Como si hubiera influenciado mucho con mis últimos aciertos sobre River".

Gracias a esta sorprendente racha, Atahualpa alcanzó un grado de popularidad impensado. "Me llamaron de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Misiones, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú...", revela agradecido al portal del diario LMN. Volvió Atahualpa y se la juega como siempre. ¿Seguirá invicto? Creer o reventar.

Qué le dicen en la calle y qué le piden los clientes, varios de ellos famosos

La clientela es cada vez mayor en el súper concurrido recinto de la calle Juan B. Justo. Y en nuestra visita, Atahualpa nos confesó qué le piden y también qué le dicen en la calle.

“A partir de los aciertos en el diario, para todo lo que tenga que ver con el deporte me llaman, me preguntan, me mandan mensajes”, explicó.

Dejando el deporte de lado, precisó: “En este último tiempo vienen mucho por temas de trabajo, de dinero. Como para tener suerte. También problemas de amor, sentimentales. Un dato es que vienen más varones”, reveló.

“Mucha gente política que me consultaban quién iba a ganar en las elecciones, empresarios. También temas de juego”, redondeó.