Sin Vueltas con Darío Madile: “Claro que quiero tener la posibilidad de presidir el Concejo Deliberante”

La conformación del Concejo Deliberante de Capital quedó establecida el pasado 10 de noviembre tras las elecciones provinciales. El próximo paso será la elección de las nuevas autoridades del cuerpo legislativo y en torno a esta muchas son las reuniones y expectativas que se darán en la semana. Darío Madile plantó su postura en Sin Vueltas de InformateSalta.

¿Quiénes serán las nuevas autoridades del Concejo Deliberante?

Darío Madile, el concejal electo más votado del Frente Sáenz Gobernador aseguró que los nombres saldrán del diálogo y del consenso. “Hay situaciones que llevan que algunas personas se postulen con más fuerzas, en el caso personal, claro que quiero tener una posibilidad de presidir el Concejo Deliberante, como lo quieren todos los concejales” aseguró.

En este marco, Madile recalcó en Sin Vueltas de InformateSalta que hay que dejar las pretensiones personales de lado y pensar en lo que le hará bien al cuerpo deliberativo. “De esa manera, vamos a tener un buen resultado” agregó.







El desafío del nuevo Concejo Deliberante de Capital

Para el concejal electo Madile, hay que recuperar la representatividad. “Uno iba a los barrios y les preguntabas sobre nombre de concejales y no sabían contestar. Me parece que esa falta de representatividad es un punto a tener en cuenta y para esforzarnos en esta gestión” manifestó convencido en Sin Vueltas de InformateSalta.

Además, destacó que la función de los concejales, según la carta orgánica vigente, debería cumplir la función de co gobernantes con la intendencia. “Nos tenemos que encargar que tenga ese protagonismo y fuerza”. Así también recalcó que aquellos ediles que llegan sin experiencia no hay que subestimarlos.

“Han sido concejales electos genuinamente y hay que respetarlos. Hay que darles la importancia que merecen, por más que no tengan experiencia en la política, han sido elegidos y van a representar a los vecinos”.

Reforma de la Carta Orgánica

“Yo lo veo muy positivo muy necesario no solo la reforma de la Constitución, sino que hay que plantear el debate de la reforma de la carta orgánica. Tenemos una carta orgánica del 27 de mayo de 1988, hace 31 años que nos venimos manejando con un manual que está totalmente obsoleto” manifestó Darío Madile en Sin Vueltas de InformateSalta.

Además, el concejal electo aseguró que la Municipalidad ha tomado funciones y responsabilidades sobre temáticas que antes no existían o no estaban delineadas en su órbita. “Amerita una reforma total o parcial que se planteará en el debate. Tenemos temas como la conectividad, la cantidad demográfica que se aumentó que implica otro nivel de infraestructura y planeamiento”.

Finalmente, destacó la importancia de no seguir sacando proyectos de ordenanzas sino que hay que modificar o derogar las existentes. “Hay 10 mil ordenanzas, demasiadas que no solo no se cumplen sino que muchas están obsoletas” concluyó Darío Madile en Sin Vueltas de InformateSalta.