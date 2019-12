Daniel Moreno reemplazará a Cuenca en el Foro de Intendentes

El intendente de Vaqueros confirmó a InformateSalta que existe consenso para que asuma interinamente en el cargo. No obstante, aún no se definió quién será el vice. La asamblea se realizará el viernes. “A todos les interesa que yo sea”, expresó.

Tras el fin de mandato de varios intendentes que ocupan cargos en el Foro de Intendentes de la Provincia de Salta (FIPSA), entre ellos el actual presidente Mario Cuenca (Campo Santo) y del vice Julio Jalit (Pichanal), se llamó a asamblea para elegir a las nuevas autoridades el próximo viernes.

Uno de los nombres fuertes para reemplazar a Cuenca es Daniel Moreno, reelecto intendente de Vaqueros, quien en diálogo con InformateSalta, confirmó que existe consenso para que asuma el cargo interinamente hasta mayo. “Estoy hablando con los intendentes que están hasta el 10 de diciembre, y a todos les interesa que yo sea, en ese aspecto estamos tranquilos”, dijo.

No obstante, aclaró que en mayo irán nuevamente a votación para elegir a las autoridades – ya con la voz de los nuevos jefes comunales – de acuerdo lo establece el estatuto del organismo. “El viernes hacemos la asamblea para que no quede acéfalo el Foro porque son varios los integrantes de la comisión que no van a continuar”, sostuvo.

Sobre quién lo acompañará en la vicepresidencia primera, dijo que aún no está definido. “Eso estamos viendo”, sostuvo Moreno, quien se mostró expectante de cara a la asamblea, que será presidida por el titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Javier Noguera, con quién guarda una excelente relación. “Es un tipo muy preparado, vamos a trabajar articuladamente”, indicó.

Con relación a los objetivos, dijo que la idea es mejorar la relación de los municipios con Nación para que todos reciban ayuda. “En este último tiempo Nación no ayudó a todos los municipios, solo a unos cuantos con los que tiene afinidad, nos pedían que pongamos el 30% de las obras y para las comunas chicas eso era imposible, además nos vivían cambiando las reglas de juego”.

Por último, subrayó que está trabajando junto a un grupo de profesionales para armar proyectos. “Las ideas están”, concluyó.