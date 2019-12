Parto en Villa Lavalle: "La mamá se encontraba desesperada porque no veía que su bebé reaccionara"

Según el relato de los oficiales que asistieron a una mujer el pasado domingo, en el baño de la vivienda, el pequeño no respiraba y fue trasladado en código rojo al Hospital Papa Francisco. Hoy los dos están en buen estado de salud.

Tras asistir el parto de una mujer en Villa Lavalle en la mañana de ayer, los oficiales dialogaron con la prensa para relatar lo sucedido. El alerta fue recibida a través del 911 desde una vivienda ubicada en la calle Luis Langó. Los oficiales, Moreira y Barrientos se presentaron pero al ingresar parte de la familia ignoraba lo que sucedía en uno de los baños.

"Cuando ingresamos era un lugar chico, lo hablamos al padre de la chica pidiéndole una sabana para abrigar al bebé. No se encontraba bien, no tenía signos vitales, vino SAMEC, armamos rápido el oxígeno y se le puso para que respire el bebé. La mamá se encontraba desesperada porque no veía que su bebé reaccionara. Se cortó el cordón umbilical y se los trasladó en ambulancia en código rojo al hospital Papa Francisco" relató Moreira por FM Cielo.

Por su parte, Barrientos dijo: "Arribamos al lugar, esperamos unos 7 minutos porque el padre de la joven al no tener conocimiento del hecho no permitía el ingreso. Luego vino el hermano y nos abrió la puerta para que pasemos porque se escuchaban los gritos y quejidos".

Posteriormente, arribó el SAMEC y enfermeros que asistieron a la mujer que ya tenía en sus brazos al bebé. le colocaron respirador y el bebé comenzó a llorar. De inmediato, el bebé fue trasladado en código rojo al Hospital Papa Francisco". En estos momentos están bien ambos, en una sala conjunta.