Paraguayos denunciaron trato xenofóbico en hotel salteño

Humberto Zaracho, paraguayo que se encontraba junto a su familia y a otros paraguayos en una excursión a la ciudad de Salta, denunciaron un trato “discriminativo y xenofóbico” por parte de funcionarios y gerentes del Hotel Altos del Camino, ubicado en la ciudad Gral. Güemes, en que estuvieron alojados desde anoche.

En diálogo con el diario ABC Color, Zaracho explicó que esa mañana bajaron a las 9:15 para tomar el desayuno antes de iniciar el circuito previsto para la jornada, cuando los funcionarios les dijeron que ya no contaban con alimentos para ellos “porque los demás paraguayos robaron lo que les correspondía”. Vieron, sin embargo, que para una delegación de argentinos sí había reposición. (El horario establecido para desayunar es hasta las 10:00).

Pidieron hablar con la gerente del hotel y ésta, lejos de tratar de buscar una solución, reforzó la versión de los empleados diciendo que eso siempre ocurre con los paraguayos, e incluso se rehusó a aceptar 1.000 pesos ofrecidos por el denunciante para que se les prepare un desayuno.

El problema apenas empezaba. “Regresamos al hotel después del circuito, y nos mandan a llamar en recepción. Yo creí sinceramente que nos iban a pedir disculpas, pero lo que ocurrió fue que nos desalojaron -a mi familia y a otras que reclamaron la misma cosa, casi 10 personas en total. La agencia Javeve, encargada del tour, debió reubicarnos en otros hoteles”, relató el compatriota, sumamente indignado. Dijo que lo peor de todo esto es que el desalojo se hizo con un grupo de agentes policiales que llegaron al lugar.

Intentamos obtener la versión de los encargados del Hotel Altos del Camino, pero la persona encargada en recepción señaló que no están autorizados a dar ninguna versión, que ello les correspondería a los gerentes que ya no se encontraban en ese momento. Sugirieron que volviésemos a llamar en horas de la mañana. La encargada no quiso identificarse ni dar el nombre de los gerentes ni dueños. Al ser consultada si es que fue testigo del desalojo a los compatriotas, señaló que no fue testigo porque cambiaron de guardia a las 21:00. Lo llamativo es que, según la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 22:00.

Por su parte, Delia Ocampos, consejera y cónsul de Paraguay en Salta, dijo a periodistas de este diario que ninguna denuncia fue hecha por parte de estas personas, ni de la agencia de viajes Javeve. Señaló que se comunicará con los afectados para tomarles la denuncia y actuar en consecuencia. Más tarde, informó que ya notificó sobre lo ocurrido en este caso, específicamente a la comisaria Norma Nur, de la Dirección de Polícía turística de Salta. Dijo que ésta, a su vez, se comunicó con el comisario de la Policía cuya patrullera llegó para el desalojo, quien señaló que no tenía conocimiento de lo ocurrido, aunque se presume que esto pudo haber ocurrido porque “la dueña del hotel está muy bien políticamente”.

Este comisario aseguró que se acercará al señor Zaracho para su descargo y denuncia sobre lo ocurrido. Lamentó que los compatriotas hayan tenido que pasar por esta situación y dijo sentirse extrañada ya que “Salta es una ciudad que cuida mucho a sus turistas, porque vive del turismo”. Dijo que la agencia Javevé debió responder por estas personas y que el encargado en ese momento debió pelear por los paraguayos que lo contrataron. Lo tildó de inexperto y aseguró que lo que pasa es que este hotel tiene un convenio con la agencia y les cobra barato por albergar a sus clientes.

En el caso de que algún compatriota se encuentre con un problema similar en algún lugar del mundo, puede ingresar al portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde encontrarán todas las Embajadas y Consulados disponibles con un número de contacto al que podrán llamar en caso de urgencias.



Portal de Cancillería praguaya en que se puede ver un número de contacto en caso de urgencias. Todas las representaciones paraguayas cuentan con uno.