¿Son legales los cercos eléctricos? En Salta, un municipio ya los prohibió

En la actualidad en Salta los cercos eléctricos han cobrado relevancia como una opción de seguridad para resguardarnos en casa. Ante esto, profundizamos en InformateSalta sobre la normativa vigente.

Esta decisión de algunos generó preocupación entre los lectores de InformateSalta quienes se preguntaron si esta decisión es legal o los salteños están incurriendo en un delito.

En primer lugar, instalar un cerco eléctrico es legal, pero hay normas que se deben cumplir, para garantizar la seguridad y evitar riesgo en personas y animales. Sin embargo, es importante resaltar que también le cabe una responsabilidad civil al vecino que toma la decisión de instalarlo.

La normativa prevé que las descargas eléctricas no deben ser letales y sólo se permiten cercos de baja tensión con pulsos intermitentes, también se debe contar con carteles de advertencia visibles cada cierta distancia, no pueden estar en contacto directo con la vía pública y sobre todo, deben estar en altura. También se debe cuidar que los cercos no hagan contacto con los árboles, ramas o enredaderas para evitar un peligro en los peatones o quienes circulen en los alrededores.

Algunas provincias y municipios tienen regulaciones específicas. En la provincia de Salta, únicamente en el municipio de Orán, está prohibido su uso en zonas urbanas. Se trata de una ordenanza sancionada en el año 2012, en donde se detalla que las empresas privadas y viviendas particulares que tuviesen instalados cualquier tipo de cerco eléctrico debían retirarlos o de lo contrario caería sobre ellos una multa equivalente a 1.000 UTM. Multa que se duplicará en caso de reincidencia o persistencia de la instalación del cerco eléctrico.





Lo cierto, es que si bien la normativa vigente no los prohíbe en Salta Capital, también el dueño de la vivienda, debe tomar las precauciones correspondientes e instalarnos tal como se detalla más arriba, porque de lo contrario, podría recaer sobre él una figura delictiva.

Sobre los propietarios de la vivienda, rigen las obligaciones y responsabilidades de la decisión de instalar un cerco eléctrico, y cómo este podría, por ejemplo, causar lesiones al delincuente. El cual podría iniciar acciones legales contra el propietario.