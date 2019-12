Gallardo confirmó que se queda en River: “El 2 de enero estaré acá”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció hoy que continuará al frente del equipo en 2020, a dos días de jugar la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

“Lo que tengo para anunciar es que voy a continuar y a empezaar la pretemporada el 2 de enero. Nunca tuve dudas sobre mi continuidad y la pretemporada puede ser en Uruguay, Buenos Aires o el sur de nuestro país. No me interesa generar ningún tipo de incertidumbre”, comunicó el director técnico en conferencia de prensa desde el Predio de Ezeiza.

Sobre la final del viernes, en Mendoza, el Muñeco dijo: “Todas son diferentes y los momentos son diferentes, la vamos a vivir como es. No será fácil ganarla, hay muchos equipos que la quieren ganar y es una copa que da muchas sorpresas. El equipo santiagueño dejó a equipos importantes en el camino, asumiremos el protagonismo y buscaremos ganarla”.

Gallardo informó que el mediocampista Ignacio Fernández está con el alta médica y jugaría el viernes, y que el delantero Matías Suárez será esperado hasta último momento por un golpe.

“Mati (Suárez) viene con un poco más de problemática porque viene arrastrando un problema en el tobillo. Viene jugando con dolor y en el último partido recibió otro golpe. Mañana veremoscómo está”, comunicó.

También, el técnico hizo mención a la derrota 1-0 frente a San Lorenzo del último fin de semana.

“Lamentablemente, se nos hizo difícil un partido que por momentos teníamos controlado, es verdad que no habíamos generado muchas situaciones, pero como nos suele pasar habitualmente en nuestra cancha, nos cuesta abrirlos. Sufrimos el gol de San Lorenzo cuando no lo esperábamos, después el rival hizo un buen planteo y nosotros tuvimos muchas situaciones, sobre todo con dos penales que no pudimos concretar. Pagamos caro nuestros errores y la poca efectividad”, aseguró.