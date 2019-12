A los 81 años, Alberto Cormillot y su joven esposa revelaron que “si viene un hijo, será bienvenido”

Después de un año y medio de convivencia los nutricionistas se casaron, el domingo 8 de diciembre en una ceremonia muy intima

Y dieron el “Sí”.

Alberto Cormillot (81) y Estefanía Pasquini (33) se conocen hace 11 años, pero hace uno y medio que conviven.

“Cuando Alberto me propuso casarnos no entendía por qué alguien que ya había hecho toda su vida y tiene sus hijos, se expondría a todo esto, y él me dijo: ‘¿por qué no…?’. La verdad es que nos amamos, vivimos en paz, nos llevamos de diez, integramos las dos familias, disfrutamos de trabajar y estar juntos.

"Esta ceremonia fue una forma de terminar un compromiso que ya teníamos”, contó la novia después de la fiesta que empezó a las 11:30 y duró hasta las 19:30 hs. “Es la primera vez, en 40 años, que me quedo hasta el final en un casamiento. Para mí fue una boda normal, y con Estefanía celebramos el amor”, agregó el conductor de Cuestión de peso. El nutricionista hace oídos sordos a los comentarios acerca de la diferencia de edad con su mujer: “Uno no piensa en la cédula de identidad, se relaciona con la persona y punto”.

Familia, baile y chocotorta

Después de que se juraran amor eterno ante la jueza, posaron con las gemelas Zoe y Abril (nietas de Alberto), María Suriano y Daniel Pasquini (padres de Estefanía), Ema (la nieta más pequeña de Alberto), Adrián Cormillot y su mujer, Mariana Copiano, y René Cormillot.

Durante la tarde hubo vals, cumbia y muchos ritmos que DJ Sarapura se encargó de hacer sonar. A la hora de los dulces, los novios brindaron y cortaron la torta de bodas –sin cintitas– que era una chocotorta.

Por su parte, hablaron de la posibilidad de ser padres juntos y aclararon: “Si viene un hijo será bienvenido, pero para la luna de miel tendremos que esperar hasta febrero, cuando ?nos tomaremos unos días para disfrutar del calor en una playa”.