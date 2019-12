Caso Salas: El abogado del viudo no negó lo anunciado por la justicia pero cuestionó el criterio

Esta mañana el Minsterio Público Fiscal comunicó a través de su página oficial novedades en torno a la investigación por el crimen de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017, donde aseguraron que el viudo Nicolás Cajal Gaufín estaba más comprometido. Al respecto su abogado Pedro Arancibia dijo que son “valoraciones caprichosas y torpes”.

Por Fm Aries contó que “esas cosas ya estaban incorporadas al expediente, lo que hay en todo caso son nuevas valoraciones de manera caprichosa y torpe. Esto es difícil de explicar a la gente por la complejidad del expediente, pero si podemos decir que el día del hecho se secuestraron elementos para analizar entre ellos un maletín de Nicolás y de Jimena que estaba dentro del placard de su habitación”.







Aseguró que en su declaración Cajal dijo que el maletín era usado para viajes y trabajo pero que estaba casi seguro de que no había dinero. Ahora los fiscales anunciaron que perros especializados rastrearon olor a divisas y narcóticos en ese maletín.

“Dos años y medio después se hace una prueba con perros de la AFIP y la Policía Federal y los perros marcan que el maletín tiene olor a divisas, lo cual sería lógico, porque en algún momento dicen si hubo dinero en ese maletín y mucho menos cuanta; es algo que no pueden precisar”, señaló.

Respecto a las llamadas telefónicas, la alteración de la escena del crimen y los peritajes a su celular aseguró que: “Acá de forma muy caprichosa se sostiene que Nicolás Cajal mintió porque a la fiscalía se le ocurre que el día del hecho si había dinero en el maletín, ahora como lo van a comprobar no lo sé”. Sobre los otros puntos anunciados añadió “eso es otra ridiculez total, quiero aclarar que cada vez que Nicolás fue citado declaró y se ofreció a responder lo que fuese, no tiene nada que esconder. Las llamadas si existieron, el problema es la interpretación que se le da”.







Sobre los datos respecto a los movimientos y declaraciones de un ex empleado de Garbarino, donde trabaja el acusado, su abogado aseguró: “Nicolás Cajal es un gerente de Salta y que en ese momento de caja chica tenía disponible 3000 pesos. El trámite del seguro de vida lo inicia la empresa donde trabaja y no solo lo había contratado él sino que había un convenio entre La Caja Seguros y Garbarino para todos los empleados. Un año después del crimen se inicia y sobre todo para que esto quede para sus hijas. Fueron 250.000 pesos, no 900.000 y no sé qué tiene que ver con el caso”.