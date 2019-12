Asumió el nuevo DT Albo: “Es un camino duro”

Así lo aseguró Sergio Maza, flamante técnico de Gimnasia y Tiro, en su primer día de entrenamiento con el plantel. También confirmó que no traerán muchos refuerzos para no tapar a los jugadores del club. “Mi objetivo es que los jugadores crezcan”, dijo.

Sergio Maza, flamante entrenador de Gimnasia y Tiro realizó su primer día de entrenamiento en el estadio Gigante del Norte con los 21 jugadores que trabajaron a las órdenes del preparador físico Matías Tobar.

Maza, en diálogo con InformateSalta, no ocultó su felicidad ante el nuevo desafío. “Estoy feliz por iniciar un proceso nuevo que es un camino duro y que hayan confiado me pone inmensamente feliz. Soy del club de toda la vida. Tengo mucha ansiedad, siempre espere este momento”, aseguró.



También se refirió al encuentro con los jugadores y el primer día de entrenamiento. “La idea era dejarles el primer mensaje claro. Ahora hay que trabajar, todas las palabras se acaban cuando juguemos el primer partido y demostremos para lo que estamos”, expresó.

El entrenador confirmó a Carlos Castilla como ayudante de campo, Federico Sauad entrenador de arqueros y Matías Tobar, preparador físico. “Tanto Carlitos (Castilla), Fede (Sauad) y yo somos de las inferiores, crecimos aquí y jugamos en primera juntos. Se busco tener sentido de pertenencia y que los chicos sepan lo que nosotros sentimos por el club y trasmitírselo”, dijo.

Maza se refirió al armado del equipo y los refuerzos para el Regional Amateur. “No van a ser muchos los refuerzos porque no quiero que los tapen a los chicos. Ellos están en un proceso en el que se tienen que hacer cargo de los que nos toca a todos, ellos en la cancha, y yo afuera brindando todas las herramientas para que ellos puedan desplegar un buen fútbol”, manifestó.

Por último dejó traslucir su filosofía como conductor. “No hablo difícil, no soy complicado y me gusta dar conceptos básicos. Soy frontal. Cuando uno es más directo y no da tantas vueltas, creo que el jugador te responde. Ellos me conocen bien. Me gusta involucrarme mucho con el jugador, saber que le pasa y poder sacarle lo máximo para que crezca”, finalizó.