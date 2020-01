Confirman una variada e impactante grilla de artistas para el Carnaval de Los Tekis

Los Tekis cierran el año con el lanzamiento de una extraordinaria cartelera de artistas que promete hacer vibrar a todo el Norte argentino en el ya reconocido y tradicional Carnaval de Los Tekis. Desde el 21 al 24 de febrero desfilarán por los escenarios de la imponente Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, artistas de primer nivel, tanto del folclore, de la cumbia, el cuarteto, trap y el rock, respetando la premisa que pregonan Los Tekis de compartir géneros, y defendiendo la tradición y la cultura norteña.



Los encargados de revivir la fiesta del carnaval y copar las cuatro noches jujeñas son: Los Tekis; Ciro y Los Persas; Abel Pintos; Soledad; La Mancha de Rolando; Lit Killah; No Te Va Gustar, Damas Gratis, El Chaqueño Palavecino; Kapanga; Chule Von Wernich; Ulises Bueno; Bersuit Vergarabat; Miguel Mateos; Ahyre, Diableros, Jujeños; Coroico; Maxi Pardo; La Cantada; Dj An Fontan; La Yugular; InPulso Company; Trueno y su encuentro, Canto del Alma; Nico Tuchi; Tranca Balanca; Dj Treekoo; La Coni, Maxi Gil, entre otros. Sin embargo, la grilla aún no está cerrada, dado que esperan seguir sumando artistas de diversos géneros a ésta fiesta ya consagrada.



Superándose cada año, este Carnaval viene recargado de bandas y solistas y grandes despliegues sobre el escenario, contando con más de 30 artistas de primer nivel. Se espera una notable convocatoria, superando años anteriores. Los Tekis, anfitriones de uno de los eventos más importante del Norte argentino, actuarán todas las noches.

Las entradas ya están a la venta en la página www.elcarnavaldelostekis.com.ar; y en las redes sociales del conjunto.