Reyes Magos: Las ventas de comercios salteños no reflotaron

La Cámara de Comercio e Industria de Salta adelantó que el aumento que se registró en Buenos Aires no se reflejó en Salta. “En Gran Buenos Aires, CAME anunció una suba del 2%, en Salta no fue reflejado este porcentaje. Si hay jugueterías que han vendido muy bien” indicó Jorge Vian.

Con el paso de Reyes Magos, cierra la temporada de las Fiestas para el comercio. Jorge Vian, el vicepresidente de la Cámara de Comercio adelantó el balance. “Las dos primeras fiestas han sido buenas, Reyes no tanto. No hemos tenido la venta masiva de Gran Buenos Aires donde CAME anunció una suba del 2%. En Salta no se reflejó este porcentaje” indicó a Canal 4 Express.

Remarcó que el rubro más elegido fue el de las jugueterías, seguido por la electrónica. “Hay alguna jugueterías que han vendido muy bien y lo que lamentablemente fue un poco fue la calidad humana de los vendedores ambulantes que no respetaron el horario para ingresar al centro” agregó Jorge Vian.







Ante la problemática de los manteros, el vicepresidente de la Cámara de Comercio explicó que ya se encuentran trabajando con el municipio capitalino. “Hay una propuesta de trabajar en equipo para dar una solución a todos tanto para el comercial que está radicado como corresponde y al vendedor ambulante que tiene necesidades”.

Finalmente, indicó que las expectativas para el 2020 siempre son buenas. “El comerciante apuesta que el año sea mejor. Creo que estamos a la expectativa de que lo va a pasar a nivel nacional y se replica en cada una de las provincias” concluyó.