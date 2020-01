Salteña murió en Italia y su familia necesita ayuda para traer el cuerpo

En un desesperado pedido, Mercedes y su mamá, ambas oriundas de La Merced, iniciaron una campaña para repatriar los restos de su hermana e hija, respectivamente, quien perdió la vida el pasado 11 de diciembre durante un accidente de tránsito en la ciudad de Ostia, en inmediaciones a Roma, Italia, donde residía desde hace más de una década, para de esta forma poder darle una digna despedida.

Mercedes, en diálogo con InformateSalta, pidió ayuda para poder viajar hacia el país transalpino para traer el cuerpo. “Mañana ya se cumple un mes que la atropellaron, ayer le tocó el turno de la autopsia y de ahí ya le liberan el cuerpo, nosotros sacamos el pasaporte porque decían que había que ir a reconocer el cuerpo y venir pero no era tan fácil salir de la Argentina hacia Italia”.







En ese marco, comentó que mantiene un diálogo continúo con Cancillería y con el Consulado Argentino en Italia para llevar adelante el proceso. “Nos están dando algunas respuestas pero dicen que tiene que ver el juez que libere el cuerpo para que pueda traer a mi hermana”, sostuvo a InformateSalta.

Con respecto a los costos, comentó que la funeraria Francesco les informó que es necesario reunir 3450 euros. “Es bastante plata, yo traté de hablarlo al gobernador, senadores, diputados, pero no me están dando respuestas, por eso tengo que ir por medio de las personas, de la gente solidaria que me está ayudando”.

La joven indicó que desde un primer momento realizaron distintas acciones para tratar de reunir fondos, entre ellos, un festival solidario que se realizará el sábado, a las 19.30, en la plaza central de La Merced. “Desde que nos enteramos hicimos lota, bono, y ahora los compañeros le están organizando un festival”.







El dolor de la mamá

Mercedes contó que su madre es la que más sufre por no poder traer a su hija a su tierra natal. “Yo siempre le digo el dolor de una madre es diferente que tener una hermana, y de un amigo, el dolor de mi madre es más grande, ella dice que se la arrancaron como si fuera que le arrancaron el corazón, y verla todos los días así, es desgarrador”.

Además comentó que su máximo deseo es verla por última vez. “Ella quiere viajar para verla por última vez en la morgue, cremarla y traer la urnita, porque le prometió a mi hermana en vida que si algún día estaba enferma la iría a buscar y la traería de regreso a La Merced”, indicó.

Ayuda

Aquellos interesados en colaborar con la familia pueden comunicarse al 3875101421