Pacientes de diálisis se quedaron sin transporte y peligra la continuidad del tratamiento

Nora Marchetta, de Cepridiasa, confirmó que no brindarán el servicio de traslado hasta que les cancelen lo adeudado. De no haber novedades, la semana que viene anunciarán la suspensión de las diálisis a partir de febrero. Les deben $62 millones.

Tras más de 6 meses sin recibir el pago correspondiente por el servicio prestado a los beneficiarios del programa Incluir Salud (Ex Profe), la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (Cepridiasa) decidió suspender el servicio de traslado a los pacientes a partir de ayer miércoles 15 de enero.

Al respecto, Nora Marchetta, secretaria de Cepridiasa, en diálogo con InformateSalta, confirmó que la medida de fuerza continuará hasta tanto se les cancele gran parte de adeudado. “Hasta ahora no se nos pagó nada, por lo tanto, la medida de no trasladar a los pacientes sigue, y bueno esto es el día a día, veremos que pasa para mañana”, comentó.

Sobre la situación de los más de 200 pacientes, indicó que Incluir Salud se había comprometido a trasladar los pacientes desde el domicilio al centro y viceversa, pero no cumplió. “Hoy los pacientes fueron llegando por sus propios medios, algunos en colectivo, otros los trajo algún familiar, y bueno, otros dos o tres pacientes no fueron directamente a dializarse”.

En la oportunidad, reconoció que hubo una comunicación informal con la Ministra pero no se llegó a un acuerdo. “Se ofreció una cantidad que a nosotros no nos satisface, hasta ahora todavía no está cerrado, yo tengo la esperanza grande que mañana viernes último día hábil de la semana, haya novedades”, indicó a InformateSalta.

Con respecto a la deuda, indicó que se trata de alrededor de 62 millones de pesos. “De ese dinero lo que exigible porque ya está vencido, son casi 48 millones de pesos, eso ya está vencido, y por supuesto, está trabajado, no nos pagaron ni julio, y la solución que tal vez ellos piensa acercar es pagarnos un mes por ejemplo, y eso no nos sirve”.

Marchetta explicó que si bien Nación debe enviar el dinero, es la provincia de Salta la que les paga por el servicio. “Nosotros no sabemos cuando le pagan a Salta, y no tenemos porque saberlo, porque es un compromiso que Salta tomó con la Nación, nosotros tenemos un acuerdo con la provincia de dializar a estos pacientes, nosotros así no podemos continuar”.

Por último, subrayó que de no mediar una solución hasta la semana que viene, indicó que tomarán medidas más drásticas, que incluye la suspensión del servicio de diálisis. “Para tomar esa medida tenemos que avisar con un mínimo de 30 días de anticipación, si vemos que no hay una solución, vamos a enviar carta documento anunciando la suspensión del servicio para el 18 de febrero, así que los pacientes tendrán que ser derivados al hospital que está colapsado".